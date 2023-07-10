Bakan Yerlikaya'dan Zonguldak'ta sele ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sağanaktan etkilenen Zonguldak'taki barajlara ilişkin, "İlk başta yüzde 120 doluluğa ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarımızdaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor. Bu sevindirici haber" dedi.

Zonguldak'a giden Yerlikaya, selden etkilenen Çaycuma ilçesi Karapınar ve Saltukova beldelerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Çaycuma Kaymakamlığı'nda, kuvvetli yağışlardan olumsuz etkilenen Batı ve Orta Karadeniz bölgelerindeki illere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya "Maddi olarak, gerek tarımsal arazilerimizde gerekse hanelerimizde, işyerlerimizde, yollarımızda, köprülerimizdeki olumsuzlukları gidermeye yetecek hamd olsun hem maddi gücümüz var hem de bu noktada arkadaşlarımızla tespitlerimizi yapıp, bunları eski halinden daha iyi hale getirmeye yönelik gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Yerlikaya, Zonguldak radar sahasına metrekareye 237, Beycuma beldesine ise 201,2 kilogram yağış düştüğünü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 715 ihbarın yapıldığını aktararak, 45 yurttaşın botlar ve iş makineleriyle kurtarıldığını yine ilde 1117 personel, 348 iş makinesi ve araç ile 5 botla çalışmalarını sürdürüldüğünü kaydetti.

Zarar görenlere yönelik destek miktarı belirlenecek

Kentteki barajlara ilişkin ilgili yetkililerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Yerlikaya, "İlk başta yüzde 120 doluluğa ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarımızdaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor. Bu sevindirici haber" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, yağışlardan dolayı 224 kilometre köy yolu, 12 köprü ve menfezin zarar gördüğünün tespit edildiğini bildirerek, bunlarla ilgili olumsuzlukları gidermek adına acil yardım ödeneğini AFAD'dan gönderdiklerini söyledi.

İl Özel İdaresi'nce 124 köyde 99 personel ve 45 iş makinesiyle, Valilik önderliğinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Yerlikaya, defterdarlıkların zarar tespit çalışmalarını yürüttüğünü, tespitlerden sonra AFAD ve diğer bakanlıklarla destek miktarının belirleneceğini anlattı.

Yerlikaya, tarımsal arazilerde oluşan zararın tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarına devam ettiğine değinerek, "1700 arılı kovan, 8 tavuk çiftliği, az sayıda da olsa büyükbaş hayvan ve 2 bin civarında seramızın hasar gördüğüyle ilgili tespitleri yapmış olduk. Dolayısıyla zarar tespitleri bitecek, biz ne kadar maddi yardımda bulunacağımızı hep birlikte vatandaşlarımıza söyleyeceğiz" şeklinde konuştu. (AA)