Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sele ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın ve Zonguldak'ta meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Koca, Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Koca, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleriyle hastanelere 68 vakanın nakil olduğunu bildirdi.

Koca, "Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir" ifadesini kullandı.

Devrek Devlet Hastanesi acil servisi hizmete başladı

Zonguldak'ta selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi acil servisinin kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladığını aktaran Koca, başvurular arasında selden etkilenen hastanın bulunmadığını kaydetti.

Koca, "Gökçebey ilçesinde su baskını sebebiyle kurulan acil müdahale ünitesine sınırlı sayıda hasta başvurmuş, bunlar arasında selden etkilenme nedeniyle acil müdahale ünitemize başvuran hasta olmamıştır. Bir hasta ise KOAH nedeniyle sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.