Bakan Yerlikaya’dan Twitter açıklaması: Yüzde 26’sı bot hesap

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftada sosyal medya platformu Twitter'da (X) paylaşım yapılan hesaplardan yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 27 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Twitter'dan yapılan paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, "32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığı, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bu paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bakan, "bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacaklarını" belirtti.