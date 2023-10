Bakan Yerlikaya: Terör örgütleri, suç örgütleriyle mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı bomba saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana başta hain terör örgütleriyle zehir tacirleriyle organize suç çeteleriyle amansız bir şekilde gece-gündüz demeden kararlılıkla devam ediyoruz. Hükümetimiz 21 yıldan beri son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmak yok azimle devam edilecektir duruşunda. Arkadaşlarımız emniyet genel müdürümüz Ankara il emniyet müdürümüz bütün dairelerimiz bu olayın tüm detayları hakkında inceleme başlattı. Konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Pek çok telefon geldi sayın genel başkanlar aradı, cumhurbaşkanımız an be an takip ediyor kendisine sürekli bilgi arz ettik, talimatlarını aldık, bizim yanımızda yer alan ve terörü lanetleyen bütün hemşerilerimize minnettarız. Göreceksiniz devletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin zehir tacirlerinin hepsinin üstesinden dirayetimiz gelecektir.

Bir uyarı; sağ olsun adalet bakanımız anakara başsavcımız ve aynı zamanda RTÜK başkanımıza teşekkür ediyorum. Olay bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sosyal medya hesaplarından, onun da kaynağını bulmakta azimliyiz, göreceksiniz bulacağız, bu noktada acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili de gerekli soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarından bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar."