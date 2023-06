Bakan Yerlikaya: İsteyen konteynere geçecek, isteyen kira yardımı alacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Maraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Antep'in İslahiye ilçesine gitti. Burada yaptığı konuşmada Yerlikaya, "Bayramın hemen sonrasında hem Gaziantep'te hem diğer 10 ilde tesislerde misafir ettiğimiz ve çadır alanlarında kalan hemşerilerimizden konteynere geçmek isteyenleri oraya, kira yardımı almak isteyen varsa da kira yardımına alacağız." dedi.

Bakan şöyle konuştu:

"Tekrar sizlere baş sağlığı diliyoruz. Allah bir daha bu acıları bize yaşatmasın. Sizleri hep güçlü, kuvvetli, umutlu, heyecanlı görmek ve bu yavrularımızı, gençlerimizi de büyük, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılı ideallerine uygun ve şanlı bayrağımızı gönderde hep nazlı ve gururla dalgalandıracak bir nesil olmaları için de sizlerle beraber gayret edip, dua edeceğiz."

Antep'te şu an tesislerde 746, çadır alanlarında 4 bin 600, konteynerde ise 16 bin hanede 51 bin 800 depremzedenin yaşamını sürdüğünü aktaran Yerlikaya, kentte 18 bin 741 kişinin de kira yardımından faydalandığını söyledi.

'Kızılay ve ilgili STK'larımızın her birine minnettarız'

Yerlikaya, göreve başladığı ilk günden bu yana kabinedeki arkadaşlarıyla deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bayramın hemen sonrasında hem Gaziantep'te hem diğer 10 ilde tesislerde misafir ettiğimiz ve çadır alanlarında kalan hemşerilerimizden konteynere geçmek isteyenleri oraya, kira yardımı almak isteyen varsa da kira yardımına alacağız. Dolayısıyla kalıcı konuta geçinceye kadar olan hak sahibi olan kardeşlerimiz artık bayram ertesinde iki tür ya kira yardımı ya da bu şekilde bizim arzuladığımız, klimaları olan, içinde ocakları olan, artık dağıtacağımız ki Temmuz'un sonu itibarıyla bu süreci de Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Sıcak yemek dağıtımı için bugüne kadar gösterilen başarı Kızılay ve ilgili STK'larımızın her birine minnettarız, duamız onlarla, teşekkür ediyoruz ama artık sizlere bir kart dağıtacağız o kart aynı kredi kartı hüviyetinde, miktar olarak şimdi söylemiyorum daha sonra belirteceğiz artık bu kartın geçtiği her yerde alışverişlerinizi siz yapacaksınız ve akabinde 5 Şubat ve öncesinde olduğu gibi hanım kardeşlerimiz o özlediği evlerinde yemek pişirmeyi, evlatlarına, ailesine sofra hazırlamanın heyecanını Allah'ın izniyle tekrar yaşayacak. Buna Allah izin verirse bayramdan hemen sonra başlayacağız."

'Şehir merkezinde 15 bin 71, kırsalda 5 bin 107 kalıcı konutun ihalesi yapıldı'

Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehir merkezinde 15 bin 71, kırsalda 5 bin 107 kalıcı konutun ihalesinin yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşaatların nasıl gittiğini, gün be gün görüyorsunuz. Orta, ağır, yıkılmış, acil yıkılacak dediğimiz türde 41 bin 296 hane vardı. Daha şimdiden bu kısa süre içinde buradaki 41 binin yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış. Biz hayırda acele ediyoruz, sizleri bir an önce evlerinizde buluşturmak noktasında acele ediyoruz. Daha önce de söyledik, kart verdiğimiz zaman 'ben engelliyim evladım, ben yemek pişiremem, şu an durumum buna müsait değil' diyen bir annemiz varsa o annemize diyoruz ki sen üzülme, başım gözüm üstüne. Biz o ailelerimizi buradaki idare tespit edecek, onlara yine önceki gibi beğendiği, razı olduğu yemek hizmetimizi yapmaya devam edeceğiz. Allah Gaziantep'imize, İslahiye'mize, Nurdağı'mıza tüm şehirlerimize, tüm cennet vatanımıza, gönül coğrafyamıza, tüm insanlığa tekrar bu acıları yaşatmasın diyoruz. Bizleri bu acının hissedildiği andan itibaren kenetleyen ve yaraları sarmak üzere bu yüzyılın dayanışmasını gösteren devletimize, milletimize zeval vermesin diyoruz."

(AA)