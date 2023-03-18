Bakan Yardımcısından 'AFAD telefonlarımıza dönmedi' diyen Yavaş'a yanıt: 'Allaha havale ediyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Depremden sonra AFAD'a haber gönderdim. Telefonda bize dönmemeye başladılar. Sonra ekipleri gönderdik. Arkalarından biz gittik gördük, gerçekten çok korkunç bir durum vardı" açıklamasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yanıt geldi.

Yavaş'ın deprem çalışmalarını siyasetin alanına çektiğini belirten Çataklı, AFAD'a ulaşılamadığı iddialarını reddederek "81 ilimizin valiliklerine yazı gönderip, tüm ekiplerin sevk edilmesini istedik. Bunun sonucunda on binlerce gönüllü afet bölgelerine ulaşmıştır. Ankara’dakiler nasıl ulaşamadılar bilemiyoruz. Bu yaşananları siyasete çekmeye çalışmak ve siyasi malzeme haline getirmek ne kadar doğru kamuoyunun takdirine bırakıyor, Allah’a havale ediyoruz" dedi.