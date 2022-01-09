Bakan Yardımcısı Zaman, 'kur korumalı mevduat'ı Meclis'te anlattı: Dua edin tutsun

Kur korumalı mevduat hesapları hakkında TBMM'de sunum yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, ‘‘Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın” yorumunda bulundu.

Kur korumalı mevduata yasal altyapı sağlayan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, “Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur” dedi.

Hürriyet’in aktardığına göre milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zaman'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

Döviz Kurları spekülasyonları dünyanın en tehlikeli, en yıkıcı spekülasyonlarıdır. 16 Eylül 1992 Kara Çarşamba, İngiltere Merkez Bankası’nın Soros tarafından dize getirildiği tarih. Güneş batmayan imparatorlukta ilk defa güneşin battığı gün... Ve Soros tek bir ‘idea’ ile İngiltere Merkez Bankası’nı yerle bir etti. Döviz üzerinden yapılan spekülasyonlar bir ekonomi üzerindeki en kötü spekülasyonlardır.

Gelişmekte olan bir ülke için döviz kurunun çok önemi yoktur aslında. Orada farklı farklı politikalar üretirsiniz. Örneğin enflasyon düşük, aşağı mı çekmek istiyorsunuz veya 6 kuru mu hedefliyorsunuz, 8 kuru mu?...Eğer siz, lokal paranızı değersiz hâle getirirseniz; büyümeye katkıda bulunursunuz, ihracatınız artar, dış ticaret hacminiz artar.

[Kur Korumalı Mevduat] Fiyat istikrarı sağlar mı?’ Sayın Vekilim, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın.

Tartışmalar sonrasında kur korumalı mevduatı düzenleyen maddeden, bankalara yapılacak ödemelerin özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle yapılabileceği bölümü çıkarıldı.