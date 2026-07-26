Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın görüntülerine soruşturma: Güreşte oğlu yenilince hakemin üzerine yürüdü

Ankara Arena Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlu Cihan Yerlikaya da turnuvada yarışan sporcular arasında yer alıyordu.

Sözcü’nün haberine göre Haydarpaşa Spor Kulübü'nü temsilen mindere çıkan Cihan Yerlikaya, rakibiyle oynadığı karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Oğlunun yenilgiyle sonuçlanan maçındaki hakem kararlarını doğru bulmayan ve duruma tepki gösteren Hamza Yerlikaya, öfkesine hakim olamayarak tribünlerden sahaya atladı.

Hızla mindere inen Yerlikaya'nın, hatalı kararlar verdiğini düşündüğü müsabaka hakeminin üzerine yürüdüğü, hakemi kolundan tutarak zorla salonun dışına çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Yaşanan arbede sırasında Bakan Yardımcısı'nın hakemlere karşı sinkaflı ifadeler kullandığı da öne sürüldü.

Dakikalarca devam eden bu olay salondaki tribünlerin de tepkisini çekerken, hakemlere yönelik tehditkar tavırlarını sürdüren Yerlikaya ancak etraftakilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılabildi.

Olayın ardından Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamada “25 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası müsabakalarının son gününde, spor alanlarının ruhuna, fair-play ilkelerine ve spor ahlakına bağdaşmayan müsabaka alanına müdahale ve minder amiri olan hakemimize yönelik istenmeyen olaylar yaşandığı tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Güreş Federasyonu olarak temel önceliğimiz; Türk güreşinin geleceği olan minik sporcularımızın güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmelerini sağlamaktır. Sahada görevi başında olan hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı veya fiziksel/sözel saygısızlık, unvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez.

Söz konusu müsabaka esnasında sözlü baskı ile başlayan ve sonrasında süre gelen olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup, müsabaka gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulmuştur.

Federasyonumuz, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacak; Türk sporunun saygınlığını ve hakemlik makamının otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir.”