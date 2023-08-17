Bakan Yardımcısı: Devletin kurumları 17 Ağustos'la 6 Şubat arasında çok büyük ilerleme kaydetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi ve Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.

20 bine yakın insanın hayatını kaybettiği depremin 24. yılında Gölcük sahilinde yapılan anmada konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise 6 Şubat depremlerinde devlet kurumlarının "yüksek performans" gösterdiğini öne sürerek, "Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük" dedi.

17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri arasındaki en büyük farkın depremlerin ardından devlet kurumlarının ortaya koyduğu performans olduğunu söyleyen Serim, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı deprem felaketinin ardından milli seferberlik icra ettik. Bu süreçte uluslararası toplum bizi yalnız bırakmadı. Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli, seyyar hastaneler ve acil insani yardım malzemesi göndererek Türkiye'ye yardım elini uzattı. Ülkemizin bu zor günlerinde gösterilen yakın dayanışma ve büyük destek için uluslararası topluma minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye olarak tüm doğal afetlerde, salgın hastalıklarda insani ihtiyaçlar söz konusu olduğunda tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi ve bundan sonra da edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum.

Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük. Devletimizin gücünü ve imkanlarını deprem bölgesine yürütülen ihya ve inşa faaliyetlerinde somut olarak görmeye devam edeceğiz. Depremden zarar gören illerin yeniden inşasında uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." (AA)