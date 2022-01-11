Bakan Yanık’tan hijyenik ped fiyatlarıyla ilgili açıklama

Hijyen ürünlerinin bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde zamlanması sonrası kadınlar ped almakta güçlük çekmeye başladı. Marketlerde hijyenik pedlerin birim fiyatı 2 TL'yi aştı.

Araştırmalara göre kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor. Kadınlar zamlara tepki gösterirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlarla ilgili çalışma yapabileceklerini söyleyen Yanık, "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.