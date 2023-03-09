Bakan Yanık'tan cemaat açıklaması: Çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, karışacak halimiz yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Depremzede olup da refakatsiz olan çocuklarımızı hiç kimsenin eline bırakmıyoruz. Bizim Menzil cemaatine ya da x, y, z herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Korkut Ata Üniversitesi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, afet ve acil durumlarda iki önemli sorumluluğumuz var. Bunlardan ilki ayni yardımlar, diğeri de psikososyal destek hizmetleri. Bu konuda neler yaptığımızı kamuoyuyla paylaşmıştım. Buna rağmen özellikle çocuk hizmetlerimizle ilgili bazı basın yayın organlarında kasıtlı bir şekilde Bakanlığımızı itham eden ve töhmet altında bırakan birtakım haberler dolaştırılmaya başlandı.

Bunlardan bir tanesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil köyünde 1100 depremzede çocuğun bulunduğuna ilişkin haberler. Biz, bu tür haberlerin tamamını ihbar kabul edip, gereğini yapıyoruz. Nitekim bu bahsedilen yere de arkadaşlarımız gittiler inceleme yaptılar. İddia edildiği gibi 1100 çocuk olup olmadığı ya da refakatsiz olup olmadıkları, devlet korumasına alınması gerekip gerekmediğiyle ilgili incelemeyi yaptılar. Bahsedilen noktada refakatsiz bir çocuk olmadığı, bulunan çocukların anne ve babalarıyla beraber oldukları, devlet korumasına ihtiyaç duyan depremzede bir çocuğun orada bulunmadığını tespit ettiler.

'Refakatsiz hiçbir çocuğumuzu vermemiz söz konusu değil'

Depremzede olup da refakatsiz olan çocuklarımızı hiç kimsenin eline bırakmıyoruz. Şu ana kadar kurum bakımına alıp da üçüncü şahıslar için koruyucu ailelik sürecini bile başlatmadık, başlatmadığımızı da ısrarla söyledik. Ailelerini tespit ettiğimiz, ailelerine döndürülebileceğini tespit ettiğimiz çocuklarımızı, yaşıyorsa ailelerine, değilse kimliklerinin ispat edilmesi suretiyle aile yakınlarına teslim ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde, refakatsiz hiçbir çocuğumuzu herhangi bir üçüncü şahsa vermemiz söz konusu değil. Bu haberler ısrarla çıkartılıyor, bu süreçte çıkartılmaya devam edecek. Biz de bıkmadan usanmadan bunların yalan olduğunu, bu haberleri çıkartanların yalan söylediğini vurgulamaya devam edeceğiz.

"Bu çocuklar üzerinden istismar siyaseti yürütmeye devam edecekler"

Bu çocuklar üzerinden istismar siyaseti yürütmeye devam edecekler. Biz de her gün bıkmadan usanmadan bunun cevabını vereceğiz. Bizim Menzil cemaatine ya da x, y, z herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok. İhmal yoksa istismar yoksa şiddet yoksa bizim görevimiz devlet olarak başlamaz. İnsanların evlerindeki çocuklarına müdahale şansımız bu saydığım sınırların dışında yoktur. Anasının babasının yanında olan bir çocukla ilgili 'niye şu cemaate, bu cemaate' diye hesap sorma hakkına kimse sahip değil. Olmadığını da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz, çocuklarımızın istismarına asla müsaade etmeyeceğiz." (AA)