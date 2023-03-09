Bakan Yanık: Kimliği bilinmeyen 78 çocuğumuz var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye İl AFAD Merkezi'ndeki kriz merkezinde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Yanık, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından kentte 996 can kaybı yaşandığını, 3 kişinin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre, çocuk hizmetleriyle ilgili yapılan çalışmaları aktaran Bakan Yanık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün itibarıyla bizim sistemimize kayıtlı 1915 refakatsiz çocuğumuz var. Bu çocuklardan 1649’unu ailesine teslim etmişiz. Hastanede halihazırda takibi yapılan 174 çocuğumuz, kuruluş bakımına aldığımızda 92 çocuğumuz var. 1915 çocuktan kimliği bilinen 1837, kimliği bilinmeyen 78 çocuğumuz, bunların da kimliklendirilmesi için gerek İçişleri Bakanlığımız gerek Sağlık Bakanlığımız ile beraber çalışmalarını yapıyoruz. Bunların dışında hastanelerde ve diğer birimlerde tespitini yaptığımız 318 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisine ulaştık. Halihazırda DNA eşleşmesini sağlamaya çalıştığımız, defni yapılmış çocuklar yoğun bakımda tedavisi devam eden çocuklar da var ve bunlarla ilgili de gerekli hizmetlerimizi diğer kurum ve kuruluşlarla beraber ifade ettiğim gibi aralıksız yerine getiriyoruz."