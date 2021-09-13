Bakan Yanık: 'Kadınları terörize edenlerden farkımız var'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AKP'nin İstanbul Gençlik Kolları'nın Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlediği "Eğitim ve Motivasyon Kampı"nda partisinden genç kadınlara seslendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasetin, sosyal ve ekonomik hayatın bir parçası haline getirilmesi için çaba harcadığını ileri süren Yanık "Her konuda kadınları muhakkak suretle ikna etmeniz gerekiyor. Bakın etrafınıza gerek Türkiye’de gerek dünyada her hareket kadınlar üzerinden başlar" dedi.

'Kadını militanlaştıran, terörize eden...'

"Ama AK Parti olarak bizim bir farkımız var" diyen Yanık şu ifadeleri kullandı: "Kadınları militanlaştıran, terörize eden, kendi fıtri özelliklerinden, kendi insan değerinden uzaklaştıran başkalarından bir farkımız var. O nedir? O, tam da insani olanın, irfanî olanın, Müslümanca duruşun, dünyadaki ve Türkiye’deki herkese teklif edilmesidir. Dolayısıyla bizim kadın-erkek insan odaklı bakışımızda, insandan ayrılmak asla yoktur. Asla irfandan, fıtri olandan ayrılmak yoktur.”

'Reisi ara' tezahüratları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yanık, toplantıdaki gençlerin “Reisi ara” tezahüratları üzerine Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan'ın konuşmasının ardındansa “Size inanan, size güvenen, sizi çok seven, gençlik dediğinde, çocuk dediğinde gözlerinin ışıltısı değişen bir liderle çalışıyorsunuz, böyle bir liderin siyaset hareketinin içerisindesiniz. Bunun kıymetini bildiğinizi çok iyi biliyorum gençler. Sayın cumhurbaşkanımızın selamlamasından sonra söylenecek her söz zaiddir bana göre" diye konuştu.