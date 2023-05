Bakan Yanık: Gönlümüz 14 Mayıs'tan daha rahat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP milletvekili Derya Yanık, seçim bölgesi olan Osmaniye'de konuştu.

Erdoğan'ı "yüksek bir oy oranıyla tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerine inandıklarını" aktaran Yanık, şunları söyledi:

"Şu anda odaklanacağımız tek bir şey var; o da Cumhurbaşkanı'mızın seçilmesi, birincisi bu. Odaklanacağımız mesele tekleşti ve yoğunlaştı. Bu süreç içerisinde kampanya vesaire mitingler olmayacak, daha çok zatıalilerinin ifade ettiği birebir çalışma olacak. 'Adam adama markaj' deyim yerindeyse.

Kendilerinden olmayan, kendilerini onaylamayan, kendilerine destek olmayan hiç kimseye, ister Türk, ister sığınmacı, ister yabancı, ister yerli, ister vatandaş, ister seçmen kim olursa olsun sıfatına, unvanına bakmaksızın hakaret eden, dışlayan, ötekileştiren, adeta bir avuç suya muhtaç kalsa 'oh çekecek' bir yapı var karşımızda. O yüzden tercihimizin ve durduğumuz yerin doğruluğunu bir kez daha onaylamış olmanın gönül rahatlığıyla, gönlümüz 14 Mayıs'tan daha rahat. Çünkü gerçekten her seferinde durduğumuz yerin ve liderimizin ne kadar kıymetli olduğunu her gün, her saniye, her sözleriyle bize gösteren bir muhalefet var." (AA)