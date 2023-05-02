Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Hangi FETÖ'cülerle görüştü, devletin kayıtlarında var'

Bursa'dan AKP milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmangazi ilçesinde bulunan Ertuğrul Bey Meydanı'nın açılış törenindeki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı ABD ziyaretine ilişkin konuşan Varank "O hamburger masalarında bu FETÖ'cülerin hangi liderleriyle, imamlarıyla görüştü devletin kayıtlarında var. İşte o kirli pazarlıklarla şimdi iktidara geleceklerini zannediyorlar" dedi.

Varank şunları söyledi:

"Bu Kılıçdaroğlu var ya, hatırlıyor musunuz Amerika'ya gitti. 'Ben teknoloji görmeye gittim' dedi ama aslında hamburger yemeye gitmiş. Ama o hamburger bildiğiniz hamburger değil. O hamburger masalarında bu FETÖ'cülerin hangi liderleriyle, imamlarıyla görüştü, devletin kayıtlarında var. İşte o kirli pazarlıklarla şimdi iktidara geleceklerini zannediyorlar. Ama bizim milletimiz teröristleri bu ülkede iktidara getirir mi? Getirmez. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz öngörülüdür. Bizim milletimiz ay yıldızlı al bayrağına bağlıdır. Ama bu teröristlere fırsat vermez."