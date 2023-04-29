Bakan Varank: 2023'te uzaydayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest'te AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever ile açıklamalarda bulundu.

Uzay görevinin 14 gün süreceğini belirten Varank, "İlk olarak bu alanda kendini kanıtlamış şirketler ile işbirliği anlaşmaları imzaladık. Ardından Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu projesini yürütecek uzay yolcularını seçmek üzere vatandaşlara çağrı yaptık. Dedik ki ‘çocukluktan itibaren hayalini kurduğumuz ilk Türk uzay yolcusu olmak isteyen vatandaşlar bizim çağrımıza başvurabilirler’. 36 binin üzerinde başvuru aldık" dedi.

'2023'te uzayda olmayı planlıyoruz'

Uzay yolculuğunun tarihi hakkında bilgi veren Bakan Varank, "Görev boyunca insan araştırmalarından biyoteknolojiye, malzeme bilimlerinden fiziğe kadar farklı alanlarda 13 tane deney ve test yapılacak. Uzay yolcularımızın uzay ile buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor." diye konuştu.