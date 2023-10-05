Bakan Uraloğlu: Suudi Arabistan'la ticaret hacmimiz 30 milyara çıkarılmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualnasr'ı makamında kabul etti.

Uraloğlu, kabulde iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, “İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz geçen sene 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun mümkün olan en kısa dönemde 30 milyara çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin jeostratejik olarak önemli bir konumunda bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, “Kuzey-güney ve doğu-batı taşımalarında ülkemizin olması işleri kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Özellikle körfezdeki FAV Limanı’ndan olan Kalkınma Yolu Projesi’ni önemsiyoruz. Burada biz ilk etapta Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye olarak konuşuyoruz. Suudi Arabistan’ın bu projeye ilgi duyması ve katılması, kendi limanlarından FAV Limanı’na ro-ro seferleri yapılması noktasında bir istekleri olursa gerçekten memnuniyet duyarız. Biz bölgedeki ülkelerden hiçbirinin bu işin dışında kalmasını istemiyoruz. Kalkınma Yolu Projesi’nin sadece bir ulaştırma projesi olduğunu düşünmüyoruz. Bölgenin güvenliğine de katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ne kadar çok ülke bu konuyla ilgilenirse, hep beraber başarılı olmuş oluruz” diye konuştu.

Suudi Büyükelçi Abualnasr, iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça güçlü olduğuna ifade ederek, “Her iki ülke arasında ekonomi, altyapı ve kalkınma alanında çok büyük fırsatlar söz konusu. Türkiye’nin altyapı şirketlerinin namı tüm dünyaya olumlu bir şekilde salınmış durumda. O yüzden birlikte yapabileceğimiz çok fazla iş ve fırsat var. Bu dönemde ekonomik gelişme iş birliği ve entegrasyonun çok önemli olduğunu ve bölgemizi olumlu yönde etkileyebileceğini söyleyebilirim” dedi.

Görüşmede ayrıca; kara taşımacılığının iyileştirilmesi, denizcilik ve sivil havacılık konusundaki iş birliklerinin pekiştirilmesi ele alındı.