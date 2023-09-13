Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu’na katıldı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında ilk bölümünde karayolu taşımacılığına değindi. “Üzülerek altını çizmek isterim ki, karayolu ile ülkeler arası geçiş prosedürlerimiz taşımacılıktaki artışlar karşısında, oldukça yetersiz kalmaktadır” diyerek, üye ülkelere transit karayolu geçiş belgesi kotalarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Zengezur bağlantısı

Bakan Uraloğlu, Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktığını ve bu bağlantının Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıdığını söyledi. Uraloğlu, “Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyorum. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz” dedi.

'Basra Körfezi’ni, Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız'

Bakan Uraloğlu, Türkiye olarak sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey güney aksında da planlamalara devam ettiğini söyledi.

“Basra Körfezi’ni, Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız” diyen Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Şunun altını çizmek isterim ki, taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile birlikte hayata geçirmekte kararlıyız” diye konuştu.