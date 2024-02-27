Bakan Tunç'tan 'kirada zam sınırı' açıklaması: 'O gün karar verilecek'

Geçtiğimiz günlerde konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlamasına ilişkin yaptığı, "Kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" açıklamasıyla uygulamanın sona ereceğinin sinyalini veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair yeni açıklamalarda bulundu.

2 Temmuz'da sona erecek olan uygulamanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşan Tunç, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek" dedi.

'O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır'

Önceliğin enflasyon hedefinin tutturulması olduğunu söyleyen Tunç, uygulamaya ilişkin kararı TBMM'nin vereceğini aktardı.

Tunç'un konuya dair açıklaması şöyle:

"Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."