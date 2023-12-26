Bakan Tunç'tan HÜDA PAR’a özerklik yanıtı: Söz konusu değildir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 'özerklik' açıklamasına yanıt verdi.

Tunç, "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

Gezi tutuklusu, TİP milletvekili avukat Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesiyle ilgili olarak, "İkinci bir ihlal kararı söz konusu oldu. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. Açıklandığında ilgili mahkemeler, ilgili süreçlerde kararlarını vereceklerdir. Beraber onu bekleyeceğiz" dedi.

AKP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada partisinin programında yer alan bir bölümü okumuştu.

Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” demişti.