Bakan Tunç krizin sorumlusunu buldu: Gezi olaylarının maliyeti 250 milyar dolar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Üniversiteler Koordinatörlüğü ile Yeni Nesil Öğrenci Topluluğu tarafından Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen ‘28 Şubat: Postmodern Darbe’ programına katıldı.

DHA'nın haberine göre, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'nin katıldığı programda konuşan Bakan Tunç, 28 Şubat için "Aslolan bundan sonra bu tür karanlık gecelerin, günlerin yaşanmaması. Bunun için de bu hafızamızı sürekli tazelememiz, bunları hatırlamamız, gençlerimizin bunları okuması, gelecek kuşakların bu karanlık günleri nasıl Türkiye’yi geriye götürdüğünü hatırlaması gerekir" dedi.

'28 Şubat’ın maliyeti 300 milyar dolar'

"28 Şubat’ın bu ülkeye ekonomik maliyeti 300 milyar dolar" diyen Tunç, "Bugün bizim 300 milyar dolarımız olsa bugün emekli maaşı 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira olurdu. Memur maaşı daha farklı, dolayısıyla halkın alım gücü daha fazla olurdu. Sadece 28 Şubat’ın maliyeti 300 milyar dolar. 21 bankanın batması neticesinde milletin hazinesine yük 2000’li yıllarda sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde milletimize ödenmek zorunda kaldı" diye konuştu.

'Gezi olayları Türkiye’ye pahalıya mal oldu'

Krizin faturasını Gezi Direnişi'ne kesen Tunç şöyle devam etti:

"Sonrasında Gezi olaylarının maliyeti 250 milyar dolar bu ülkeye. Bir de en parlak dönemimizde, enflasyonun yüzde 5’e düştüğü bir dönemde bir anda istikrarı bozuyorsunuz. Bir anda bir kaos ortamı. Böyle bir ülkeye yabancı yatırımcının gelmesi mümkün mü? O maliyetler maalesef Türkiye’ye pahalıya mal oldu. Vesayetçi, darbeci anlayış, özellikle darbe suçu en adi suçtur. Milli irade hırsızlığıdır. Millet hırsızlığıdır."

'Değişiklikler Anayasayı yamalı bohça haline getirdi'

Anayasada yapılan değişikliklerle ilgili de konuşan Bakan Tunç, “Tüm bu değişiklikler yeterli mi? anayasamızdaki bu değişiklikler, anayasamızı bir yamalı bohça haline getirdi. Şimdi hedefimiz yeni bir anayasa, demokratik bir anayasa. Bu noktada muhalefet partileriyle de uzlaşmak gerekiyor. Bu uzlaşmanın sağlanması lazım" ifadelerini kullandı.