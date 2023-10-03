Bakan Tunç FETÖ incelemesi süren özel kalemiyle ilgili soruya yanıt vermedi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hakkında FETÖ incelemesi yürütülen başsavcı Seçkin Yılmaz’ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un özel kalem müdürü olarak atanması gündem olmuştu.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre, TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı nedeniyle TBMM’de düzenlenen resepsiyona katılan Tunç, "‘Gezi yargılanamaz, Gezi onurumuzdur’ derseniz, hukuk devletinde bu olmaz" ifadelerini kullanırken, FETÖ soruşturması geçiren ve görevine devam eden özel kalemine ilişkin soruları geçiştirdi.

Yılmaz’ın, 2009, 2011 ve 2013’te mülakata girdiğini ve elendiğini söyleyen Tunç, Yılmaz’ın da adının yer aldığı dosyada çok sayıda ismin olduğunu belirterek “Hepsi suçlu mu?” dedi. Ancak Tunç, “Yılmaz’ın, hakkında inceleme sürerken göreve getirilmesinin etik olarak doğru olup olmadığı” yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermedi. Tunç’un, dosyanın akıbeti konusunda bilgi paylaşmaması da dikkat çekti.

Eniştesinin Diyanet’e gerçekleştirdiği ziyaret

Öte yandan Tunç, Diyanet’te personeli olan eniştesi Fatih Kurt hakkındaki AKP’li Metin Külünk’ün iddialarının ardından Diyanet’e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkinse “İadei ziyaretti. O konu gündeme bile gelmedi” dedi.