Bakan Tekin’den Öğretmenler Günü’nde her öğretmene bir önlük: 'Hediye değil dayatma'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir genelge yayımlayarak okullarda öğretmenlerin önlük giymesini şart koşmasının ardından şimdi de bakanlık önlük "hediye" edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere önlük "hediye" etme kararı aldı. Bunun için eğitimcilerden “beden ölçülerini” vermeleri istendi.

Konu ile ilgili tüm okul müdürlüklerine gönderilen yazıda “Bakanımız Yusuf Tekin tarafından bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda görev yapan öğretmenlerimize ‘öğretmen önlüğü’ hediye edilecektir. Bu nedenle beden ölçüsü bilgi formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.

'Zorlama yapılamaz'

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; 24 Kasım’da, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için iş bırakacaklarını anımsatan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi:

"Öğretmenler ne giyeceğine ne yapacağına kendileri karar verebilir. Önlükle ilgili bir zorlama asla yapılamaz. Baskılara asla geçit vermeyeceğiz. Atatürk’ün eğitim neferleri olarak 24 Kasım’da Ata’mızı anıyoruz, iktidarın göstermelik kutlamalarını reddediyoruz. Öğretmenler olarak bu tükenişin sorumlusu olanların hediye beyaz önlüklerini iade ediyoruz."

Özbay daha önce de “öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi” yönündeki bakanlık açıklamasına tepki göstermiş bunun bir “tesadüf olmadığını” açıklamıştı. Özbay, “beyaz önlük” söylemindeki asıl amacın kadın eğitimcilerin kıyafetine karışmak olduğunu da vurgulamıştı.