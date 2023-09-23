Bakan Tekin'den Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklama: 'Doğru bulmuyorum'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bu sınavın doğru olmadığını söyleyen Tekin, “10 yıllık bir öğretmenin bir testle değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda hazırladığımız formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız” dedi.

Konuya ilişkin nihai çözüm için Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM’nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız."