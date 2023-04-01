Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "bel rahatsızlığı" nedeniyle istirahate çekildiği söylenmiş, Bakan Soylu günler sonra bastonla görüntülenmişti. Bakan Soylu sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri Maraş'ta CNN TÜRK'ten Fulya Öztürk'e yanıtladı.

Süleyman Soylu, "15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum" diye konuştu.

"Şanlıurfa'da sel olunca, biraz da ayakları ıslanınca insanın etkiliyor, soğuk da aldık galiba" ifadelerini kullanan Soylu şunları aktardı:

"Kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda biraz daha iyiyim, iyi bir durumdayım. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Bakmak lazım, spor yapmak lazım, kasları kuvvetlendirmek lazım. Öyle bir imkanımız da yok. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum."