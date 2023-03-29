Bir süredir ortalarda yoktu: Bakan Soylu elinde bastonla görüntülendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "şiddetli bel rahatsızlığı" nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın iftarına katıldı. Geçen hafta ortalıkta görünmeyen Soylu, elinde bastonla görüldü.

Bakan Soylu, bastonlu olduğu bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Soylu, paylaşımına, "Kahramanmaraş'ta, iftar vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaştık" notunu düştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sel felaketinin ardından bölgeye giden Bakan Soylu’nun afetzedelerle yaptığı konuşmayı kayda alan bir yurttaşı azarladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. O anlar sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti.