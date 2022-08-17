Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama

Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden "Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir" anonsları yapılmıştı.

Anonsuna dair Gaziantep Valisi Davut Gül, "Rutinin dışında bir durum söz konusu değildir" demişti.

Kocaeli'de 17 Ağustos etkinliklerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda Vali Bey ile az önce konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı söz konusu falan değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne de başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" açıklamasını yaptı. (İHA)