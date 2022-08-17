Suriye sınırında camilerden anons: Birazdan operasyon düzenlenecek

Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden "Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir" anonsları yapıldı.
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ise sosyal medya hesabından "Duyulan sesler sizleri telaşlandırmasın, güvenlik güçlerimizin kontrollü müdahalesidir. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. " açıklamasında bulundu.
Suriye sınırında camilerden anons: Biraz operasyon düzenlenecekhttps://t.co/YOay0YVaS8 pic.twitter.com/JpfMs1nuwY— soL Haber (@solhaberportali) August 16, 2022