Suriye sınırında camilerden anons: Birazdan operasyon düzenlenecek

Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden operasyon uyarısı anonsları yapıldı.

Haber Merkezi

Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden "Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir" anonsları yapıldı.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ise sosyal medya hesabından "Duyulan sesler sizleri telaşlandırmasın, güvenlik güçlerimizin kontrollü müdahalesidir. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. " açıklamasında bulundu.

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