Gaziantep Valisi'nden camilerden yapılan operasyon anonslarına dair açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden "Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir" anonslarına dair açıklamada bulundu.

Söz konusu anonsların maksadını aşmış olduğunu belirten Gül, olaydan sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Gül'ün sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi açıklama şöyle:

"Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır."