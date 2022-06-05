Bakan Soylu valilik bürokratlarının lüks araba sevdasına ne yanıt verecek?

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihaleye edilen yapım işleri sözleşmelerine eklenen bir madde ile yüklenici firmalardan lüks otomobil temin edilmesini Meclis'e taşıyan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, "Bu lüks otomobillerin kimler tarafından makam aracı olarak kullanıldığına dair bazı iddialar var. Bu iddiaları İçişleri Bakanına sorduk, yanıt gelirse paylaşırız" dedi.

'Sayıştay'ın işi denetim yapmak'

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı kuruluş yıldönümünde Sayıştay’a 'açık arama, yol göster' diye ayar verdi. Sayıştay’ın işi denetim yapmak, yani açık aramak. Eğer öyle olmasa Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının lüks otomobil sevdasını ve bu sevda yüzünden hukuki olmayan bir yönteme başvurduğunu öğrenemezdik" dedi.

'Yöneticilerin ihtiyacı karşılanmış'

Sayıştay’ın 2021 Yılı Taslak Denetim Raporunda, yapım işleri ihalesinde kanuna ve yönetmeliğe uygun olmayan bir yöntemin kullanıldığını gördüklerini dile getiren Özer, "Bu yöntemle de başkanlığın (Antalya YİKOB) yönetici kadrosunun genel ve sürekli ihtiyaçları karşılanmış. Nedir bunlar? Bilgisayar, tablet gibi ofis gereçleri ve lüks otomobiller. Kanun ve yönetmelikte aralarında doğrudan bağlantısı olmayan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birlikte ihale edilemez derken buna uyulmamış. Özetle hukuki olmayan bir yöntem kullanılarak bütçe ödenekleriyle temin edilemeyecek nitelikteki yabancı menşeili araçlar temin edilmiş. Bu lüks otomobillerin kimler tarafından makam aracı olarak kullanıldığına dair bazı iddialar var. Bu iddiaları İçişleri Bakanına sorduk, yanıt gelirse paylaşırız" diye konuştu.

'23 ilde aynı yöntemle otomobil temin edilmiş'

Öte yandan 2019 Sayıştay raporunda 23 ilde, aynı yöntemle otomobil temin edildiği bulgusu nedeniyle İçişleri Bakanlığının valiliklere tedbir alın diye uyarı yazısı gönderdiğini anımsatan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, "Yani İçişleri Bakanı usulsüzlük yapın ama tedbirinizi de alın mı diyor. İçişleri Bakanı hukuki olmayan yöntemleri kullanan adamlarına bu şekilde mi yol gösteriyor" görüşünü dile getirdi.

Ne olmuştu?

Antalya YİKOB bünyesinde yapılan ihale sözleşmelerine eklenen "Diğer hususlar" başlıklı bir madde ile ihale konusu işle doğrudan ilgisi olmayan lüks otomobiller ve bilgisayar, tablet gibi malzemelerin temin edildiği ortaya çıkmıştı. Sayıştay'ın hazırladığı taslak denetim raporunda, araçların kontrolörlük işlerinde kullanılmak için temin edildiğinin belirtilmesine karşın kurum yöneticilerince kullanıldığı tespitine yer verilmişti. Sayıştay raporuna göre Antalya YİKOB bünyesinde bu yolla temin edilen lüks otomobil sayısının 13 olduğu belirtilirken, uygulamanın hem ilgili mevzuata hem de Taşıt Kanununa aykırı olduğu kaydedildi.