Bakan Soylu’ya valiliğin lüks arabaları soruldu

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde yapılan ihale sözleşmelerine eklenen bir madde ile yüklenici firmalardan mevzuata aykırı şekilde lüks araç ve bilgisayar, tablet gibi çeşitli malzemelerin temin edilmesi Meclis'e taşındı. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, "Valilik yöneticilerinin bütçe ödenekleriyle alamadıkları lüks otomobilleri ilgili kanuna ve yönetmeliğe aykırı şekilde ihaleye dâhil ederek temin etmelerine ilişkin 07.10.2021 tarihinde gerekli tedbirlerin alınması yönünde verdiğiniz uyarı yazısına neden uyulmamıştır? Neden yasal mevzuata aykırı ihale yöntemiyle araç alımı yapılmaya devam edilmektedir? Valilikler bağlı oldukları İçişleri Bakanlığının uyarısını neden göz ardı etmektedir?” diye sordu.

İmam Hatip okulu inşaatı ihalesinde alınan araç vali yardımcısı tarafından kullanılıyor

Sayıştay denetçileri, Antalya Valiliği’nde yaptıkları denetimde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesindeki yapım ve onarım ihalelerinde yüklenici firmalardan lüks otomobil ve bilgisayar, tablet gibi çeşitli büro malzemeleri temin edildiğini tespit etti. Sayıştay’ın daha önce de benzer bulguları tespit etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı da 30 ilin valiliğine gönderdiği bir uyarı yazısında, mevzuata aykırı olarak ihale sözleşmelerine eklenen bir madde ile yüklenici firmalardan benzer yollar araç temin edilmemesi yönünde ilgili kurumları uyarmıştı.

Antalya'da 14 Mayıs'ta görüntülenen aracın valilik makam aracına eşlik ettiği öne sürüldü

Valilikteki lüks araç temini Bakan Soylu'ya soruldu

Yapım işlerinin denetim ve kontrollerinde kullanılacağı öne sürülere temin edilen ancak Sayıştay denetçileri tarafından valilik yöneticileri tarafından kullanıldığı tespit edilen lüks araçlarla ilgili haberimizin ardından konu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruldu. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, ilgili yasal mevzuatlara da atıfta bulunarak yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapılan sözleşmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığın uyarısına karşın valilik bünyesinde makam aracı olarak da kullanılan otomobil sözleşme kapsamında bir imam hatip okulu ihalesinden temin edildi

Sayıştay denetiminde ortaya çıktı

“Sayıştay’ın 2021 Yılı Taslak Denetim Raporu’nda şu ifadeler yer almaktadır: ‘Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işin gerektirdiği ihtiyacı ve kapsamını aşacak şekilde Başkanlığın genel ve sürekli ihtiyaçları şeklinde tanımlanabilecek binek otomobil ve ofis gereçlerinin bu sözleşmeler üzerinden temin edildiği tespit edilmiştir. Her ne kadar temin edilen otomobil, araç ve gereçlerin kontrollük hizmetlerinde kullanılacağı ifade edilmiş olsa da ihale edilen yapım işlerinin şartnamesinde yer alan araçların işin niteliğine ve ihtiyacına binaen olmasından ziyade Başkanlığın yönetici kadrosunda yer alan personelin genel ve sürekli ihtiyaçlarının teminine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Özel şirketten ihale sözleşmesi ile temin edilen araç valilik kulanımındayken, 24 Kasım 2021, İl Milli Eğitim yakınları

'Kamu bütçesiyle elde edilemeyecek nitelikte araçlar'

Buna göre Başkanlık tarafından bütçe ödenekleriyle temin edilemeyecek nitelikteki yabancı menşeili araçlar yapım işleri sözleşmelerine eklenen hususlar ile temin edilmiştir. Özetle hukuki olmayan bir yöntem kullanılmıştır. Ayrıca basına yansıyan iddialara ve belgelere göre; 2020’de Kepez ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu yapım işi ihalesiyle temin ettiği araç için Nisan 2021’de dönemin YİKOB Başkanı olan Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli tarafından valiliğin mali işlerine akaryakıt alımı talimatı verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği uyarı yazısının ekinde yer alan bulgular

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili uyarı yazısı

Bir iddiaya göre bu araç geçtiğimiz yıl Antalya Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı olan Yalçın Sezgin tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. Bir başka iddia ise bu aracın Vali Ersin Yazıcı’nın koruma aracı yapıldığı yönündedir. Toplamda temin edilen araç sayısı ise 13’tür. Öte yandan yine basına yansıdığı üzere, 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda, 23 ilde mevzuata aykırı olarak yapım işi ihalesinde kontrol aracı olarak 7 adet binek aracın iş süresince yükleniciden temin edildiği bulgusunun yer alması nedeniyle Bakanlığınız 07/10/2021 tarihinde valiliklere gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik uyarı yazısı göndermiştir."

İçişleri Bakanlığı'nın YİKOB'lardaki usule aykırı işlemler konusunda 30 ilin valiliğine gönderdiği uyarı yazısı

'Hukuksuz ihaleye bakanlığınızın açıklaması nedir?'

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın Sayıştay denetimlerine de takılan yüklenici firmalardan lüks araç temin etmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yanıt bekleyen CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, şu soruları yöneltti:

“Sayıştay’ın 2021 Yılı Taslak Denetim Raporunda belirtildiği üzere, hukuki olmayan ihale yöntemiyle temin edilen 13 lüks otomobil Antalya Valiliği yöneticileri tarafından mı kullanılmaktadır? Bu otomobillerin akaryakıtları Valilik tarafından mı temin edilmektedir? Kamu kaynaklarıyla Antalya Valiliği yöneticilerine makam aracı ve akaryakıt temin edilmesi iddialarına ilişkin Bakanlığınızın açıklaması nedir?

'Bir yanda tasarruf tedbirleri, bir yanda lüks araba sevdası'

"Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri’ne riayet etmek ve bütçe ödeneğinden tasarruf için mi otomobil ve ofis gereçlerini (tablet, bilgisayar, faks, yazıcı vb) yapı işleri ihalesine eklemleyerek temin etme yoluna gitmişlerdir? Valilikler söz konusu ihale yöntemiyle Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine uyarmış gibi görünürken kamu kaynaklarını kendi lüks sevdaları için kullanmış olmuyorlar mı?

Dönemin YİKOB Başkanı Atıf Çiçekli'nin imzasını taşıyan resmi yazı, lüks otomobillerin ihale şartnamesiyle nasıl edinildiğini belgeliyor

'Valilikler İçişleri Bakanlığı uyarısının neden dinlemiyor?'

Valilik yöneticilerinin bütçe ödenekleriyle alamadıkları lüks otomobilleri ilgili kanuna ve yönetmeliğe aykırı şekilde ihaleye dâhil ederek temin etmelerine ilişkin 07/10/2021 tarihinde gerekli tedbirlerin alınması yönünde verdiğiniz uyarı yazısına neden uyulmamıştır? Neden yasal mevzuata aykırı ihale yöntemiyle araç alımı yapılmaya devam edilmektedir? Valilikler bağlı oldukları İçişleri Bakanlığının uyarısını neden göz ardı etmektedir? Yasal mevzuata uyulması için Valiliklere uyarı yazısı göndermek yerine farklı bir yaptırıma gitmeyi düşünüyor musunuz?”