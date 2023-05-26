'Bakan Soylu talimat verdi' iddiası: Seçimde emniyet müdürlerine özel görev

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugünkü köşesinde "İstanbul’daki 61 okulun ismi var önümde. Seçim günü o okullarda 1. sınıf Emniyet müdürleri görev yapacak. Amaçları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatını yerine getirmek..." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde 1. sınıf Emniyet Müdürü olan bazı polis başmüfettişlerinin seçim günü üç büyük kentte belirlenen okullarda hazır olacaklarını belirterek, "Örneğin, sadece İstanbul’un 19 ilçesindeki okullarda 61 polis başmüfettişi görevlendirildi. Peki, amaç ne? Emniyet müdürlerine verilen sözlü talimatta, Oy ve Ötesi aracılığıyla gelen müşahitlerin sandık çevresine yaklaştırılmaması istenildi" diye yazdı.

'Emniyet müdürü sorumlu olacak'

Barış Pehlivan'ın "Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

"Hukukta ve görev tanımında yeri olmayan bu kararın uygulanacağı okulları inceliyorum... Neredeyse hepsindeki katılım oranı yüzde 91 düzeyinde. Yani, seçmenler vatandaşlık görevine yoğun bir şekilde sahip çıkmış.

İşin çarpıcı yanı ise şu: Misal, İstanbul’un bir ilçesindeki birinci turda kullanılan oy oranlarını inceliyorum... Kılıçdaroğlu küçük bir oranla Erdoğan’a karşı birinci çıkmış. İşte bu pazar o ilçedeki 7 ayrı okula polis başmüfettişleri görevlendirildi.

Özel görevlendirmenin yapıldığı okullardan birine bakıyorum: İlk turda yüzde 92,51 oranında katılım olmuş. Kılıçdaroğlu 13 bin 169 oyla, 7 bin 462 oy alan Erdoğan’ın önüne geçmiş.

Bir başka örnek... İstanbul’un başka bir ilçesinde Erdoğan büyük farkla Kılıçdaroğlu’nun önüne geçmiş. Lakin o ilçedeki bir okulda Kılıçdaroğlu 13 bin 335 oy alarak 10 bin 8 oy alan Erdoğan’a karşı birinci çıkmış. Şimdi o okuldan da bir emniyet müdürü sorumlu olacak. Örnekler uzatılabilir. Ama sanırım anlaşıldı.

Büyük kentlerde Kılıçdaroğlu’nun oy potansiyelinin yüksek olduğu okullar için İçişleri Bakanlığı özel bir görevlendirme yaptı. Görünen o ki 1. sınıf Emniyet Müdürleri o okullarda Oy ve Ötesi üzerinden gelen yasal müşahitleri sandığa yaklaştırmamak için bir çaba içinde olacak. Aslında 28 Mayıs’ta biraz da böylesi kararları oylayacağız."