Bakan Soylu: Suriyelilerin yüzde 70'i dönmek istiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 13 milyon Suriyeli göçmen olduğu iddiasını yalanlarken, "Türkiye'de 3 milyon 750 bin Suriyeli sığınmacı vardı, 550 bini geri döndü. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların yüzde 70'i ülkelerine geri dönmek istiyor" dedi.

Süleyman Soylu'nun, NTV'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhur İttifakı seçmeninin motivasyonu yüksek. Karşı tarafın motivasyonu ilk tura göre biraz daha düşük. Ama ben sandığa geleceklerini düşünüyorum. Avrupa'daki seçimler bunu ortaya koydu. Bizim milliyetçilik anlayışımız tam bağımsızlık üzerine, yabancı düşmanlığı üzerine değil. Kılıçdaroğlu milliyetçiliğin tarifini yanlış yapıyor. Avrupa'da yabancı düşmanlığından etkilenen bir milliyetçilik anlayışını ortaya koyuyor. Bizim milliyetçiliğimiz böyle değil.

2011'de başlayan savaş öncesi Suriye'nin toplam nüfusu 22 milyondu. 6,8 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 6,7 milyon insan da ülke içerisinde yer değiştirdi. 14 milyon insan da yardıma muhtaç kalmış, en az 500 bin insan da hayatını kaybetmiş. Avrupa'da 1 milyon Suriyeli göçmen olduğu kabul ediliyor bunun 850 bini Almanya'da.

'Türkiye'de 13 milyon Suriyeli sığınmacı var' iddiası doğru değildir. 3 milyon 750 bin Suriyeli sığınmacı vardı, 550 bini geri döndü.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların yüzde 70'i ülkelerine geri dönmek istiyor. Katar Emiri, sayın Cumhurbaşkanımıza Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü için destek verdi. Suriye'deki güvenli bölgede sığınmacılar için 240 bin konutun 5 bini tamamlanmak üzere."