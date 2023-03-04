Bakan Soylu: 'Su ihtiyacı var' diyerek spekülasyon yapıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da yaşanan içme suyuna erişim sorunuyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda çağrı yapılmış, destek talep edilmişti. Büyükşehir Belediyesi de kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki su sıkıntısını "spekülasyon" olarak değerlendirdi. Bakan Soylu, sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'su ihtiyacı var' diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini 'unutmadık' demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir."