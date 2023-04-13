Bakan Soylu: Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

6 Şubat tarihindemerkez üssü Kahramanmaraş olan 11 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını duyurdu.

Enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak. Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındı."