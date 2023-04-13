Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta AKP İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Bakan Kirişçi, pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarını altüst ettiğini belirtti.

Kirişçi, "Öncesinde pandemiyi yaşadık iki yıl evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Bu iki yıl pandemi süreci bitti derken bu kez küresel bir çatışma boyutuna ulaşan Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu oldu. Bir anda dünya, 'Acaba 3. dünya savaşı mı çıkacak?' diye bir beklenti içerisine girdi. Her şeyimizi altüst etti. Tahıl koridoru gibi önemli bir diplomatik başarısı ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki sürecin bize sağladıkları ve dünyaya sağladıkları bizi rahatlatacak derken 6 Şubat depremini yaşadık" diye konuştu.

'2 trilyon lira gibi bir meblağ beraberinde getiriyor'

İHA'nın haberine göre, 6 Şubat'taki depremlerle ilgili Kirişçi, şunları söyledi:

"Marmara depremi ile mukayese ettiğimizde, asla mukayese edilemeyecek bir deprem olduğunu, 'Asrın' da ifadesi belki yeterli değil, tüm zamanların en şiddetli, en ağır sonuçları olan depremi olarak da artık kayıtlara girmiş durumda. Biz elbette böyle bir depremle birlikte şu anda yaklaşık 104 milyar dolarlık bir bilançosu var. Bu da bugünkü kur üzerinden hesap edecek olursanız 2 trilyon lira gibi bir meblağ beraberinde getiriyor."