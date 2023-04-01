Bakan Soylu deprem bölgesi için yine liste verdi: Kuru gıda, hijyen, kahvaltılık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Bakan Soylu, işleri bitene kadar bölgede kalacaklarını belirterek, "Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu yaraları milletimizle birlikte saracağız. Milletimiz sadece buraya destek göndermedi, yardım göndermedi. Gönlünü de gönderdi. Aynı desteğin, aynı yardımın bu bir yıl içinde sürekli gönderilmesi esastır" dedi.

"Ramazana girdik. Bunu söylediğim zaman buradan haberi olmayanlar, farklı yerlerde yaşayanlar eleştirmişlerdi" diyen Soylu, "Kahvaltılık istemiştik çünkü insanlar ramazanda, sahurda kahvaltılık arzu ediyor. Elbette ki AFAD olarak, Kızılay olarak alıp gönderiyoruz ama eğer yardım edecekseniz kuru gıda, hijyendi, kahvaltılıktı..." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar buranın şu andaki ihtiyaçları. Yine aynı şeyleri ifade ediyorum. Çünkü vatandaşımız hakikaten burada standart bir evde yaşıyor. Çadıra veya konteynere geçiyor. Bizim yapmamız gereken ev standardına belki getiremeyiz ama oradaki eksiklikleri hissettirmeyecek bir anlayışı oluşturmak."

Depremin ilk haftalarında düzenlenen bağış kampanyasında toplanan 115 milyar liranın nereye harcanacağı hâlâ merak konusuyken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mart ayının başında da kahvaltılık yardım çağrısında bulunmuştu.