Van'da 83 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Meteorolojinin uyarısının ardından Van'da dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece saatlerine kadar aralıksız devam etti. Merkezdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Kar yağışı ile Başkale, Bahçesaray, Edremit, Çatak, İpekyolu, Muradiye, Tuşba, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 55 mahalle ve 28 mezra yolu olmak üzere 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri gece boyu kapanan yolları açmak için çalışma yaptı. Sabah saatlerinde ise Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları iş makinalarıyla temizlemeye başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez İpekyolu ilçesinde parktaki bazı ağaçlar zarar gördü. Karın ağırlığına dayanamayan bazı çam ağaçlarının dalları kırılırken, bir ağaç da devrildi.