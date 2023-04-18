Bakan Soylu: Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi, bu durum Erdoğan'la değişti

İstanbul Fatih'te Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gençlerle sahur yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı'nın tüm dünyanın üzerine yağmur gibi, kar gibi kültür ve alışkanlıklar empoze etmeye çalıştığını, bunu bir ekonomi haline getirip hem para kazandığını hem de bir misyon olarak dünyada tek tip insan oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Soylu, "Biz bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Aile yapısını, ahlakı, büyüğü, küçüğü, her ülkenin içerisinde bulunduğu medeniyeti, onun tarihini, dinimizi, inanç değerlerimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, annelerimizin ve babalarımızın bize öğrettiklerini tahrip etmeye yönelik bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız" dedi.

'Avrupa diye bir şey yoktur kafanızda büyütmeyin'

"Avrupa diye bir şey yoktur. Kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır. Avrupa, Amerika'nın konvoyundaki katardır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir" diyen Soylu, Avrupalı liderlerin sürekli itibarsızlaştığını, nüfusun yaşlandığını, ekonomik üretiminde zorlandığını ve zorlanmaya devam edeceklerini öne sürdü.

Soylu, Amerika'nın sürekli itibar kaybetmeye devam ettiğini ve bütün dünyanın Amerika'dan nefret ettiğini, Avrupa'nın da Amerika'nın Afrika'daki maşası olduğunu kaydetti.

'Erdoğan'ın yaptığı dünyanın hikayesini döndürmektir'

21. asrın başında Batı'nın egemenliğinin kalmadığını, artık böyle bir egemenlikleri olmadığını ancak alışkanlıklarını devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, dünyanın hikayesini döndürmektir. Tayyip Erdoğan, bugün dünyanın hikayesini döndürüyor ve bizim gibi ülkelere de 'bu dünyanın hikayesi döndürülebilir' özgüvenini yüklemeye çalışıyor. Bizim doğduğumuz İstanbul'da Avrasya Tünel yoktu. Denizin altında tünel mi olur? Biz bunu hayal edemezken, Avrupa'da vardı. Böyle bir hayalimiz yoktu. Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi. Bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti. Siz bizden şanslısınız. Biz, özgüveni neredeyse alınan bir toplumda büyüdük. Hiçbir şeyin kendimiz tarafından yapılamayacağına inandırılan bir ülkede büyüdük. Demokrasinin bize fazla olduğu vaaz edilen bir ülkede büyüdük. Her şeyin tasarlandığı, gazete patronlarının, televizyon programlarının dahi tasarlandığı büyük bir oyun teorisinin içerisinde büyüdük biz. Zaten kızdıklarında bütün oyunu dağıtıyorlardı, vurup geçiyorlardı. Şimdi iş değişti, oyun değişti… Türkiye'nin en büyük derdi tam bağımsızlıktır, Türkiye o derde Tayyip Erdoğan'la beraber ulaşıyor.

'Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır'

Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Onun için de cesurdur. Size altyapısı hazır, geleceğe doludizgin koşabilecek, risklerden mümkün olduğunca arındırılan, komşularının ve etrafındaki coğrafyanın saygın gördüğü, kardeşlik ve dostluk mukabelelerinin yapıldığı bir Türkiye bırakılmaktadır."