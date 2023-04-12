Bakan Soylu: 2,6 milyon kişi çadırlarda yaşıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile görüştü. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nji, İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Konuk bakanı makamında ağırlayan Süleyman Soylu, Nji ile beraberindeki heyetin, 6 Şubat Depremi’nin arından Türkiye'ye gelerek desteklerini göstermelerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

'Acil yıkılacak binalarda yüzde 65'e ulaştık'

Halihazırda yıkılmış ve acil yıkılacak 60 bin binanın enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını aktaran Bakan Soylu, "Kaldırılacak enkaz ve acil yıkılacak binalarda 38 bine yani yüzde 65'e ulaştık. Bayramdan sonra da orada ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız" dedi.

Bakan Soylu sadece çadırlarda 2 milyon 650 bin depremzedenin yaşadığına değindi.