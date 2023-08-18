Bakan Şimşek'in 'görevinden istifa etmek istediğine' yönelik iddiaya yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmek istediğine dair çıkan iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada söz konusu iddianın, "piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik" olduğu öne sürüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."