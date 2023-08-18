Mehmet Şimşek İBB’nin dış kredi talebine onay verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in onay verdiğini duyurdu. İmamoğlu, Şimşek’e teşekkür etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etmişti.

İmamoğlu, dış kredilere onay verildiğini, bugün X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler” diyen İmamoğlu, yapılacak işleri şöyle sıraladı:

M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı

Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etmişti

Ekrem İmamoğlu iki gün önce, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmişti.

İmamoğlu, ziyaretlerde İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptıklarını açıklamıştı.