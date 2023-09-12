Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara yönelik günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltirken, günlük limit artışı ise temmuza göre 10 katına ulaştı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız."