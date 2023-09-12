Merkez Bankası reeskont kredisi limitini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitinin 3 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada; 25 Temmuz 2023 tarihli duyuruda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya yükseltildiği hatırlatılarak, “Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesine karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada, reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edileceği aktarıldı.