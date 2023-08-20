Bakan Şimşek CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de dış kredi talebine onay verdi

Geçtiğimiz günlerde İBB'nin kredi talebini onaylayan Hazine Maliye Bakanı Şimşek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin metrosu projesi için gereken dış kredi talebine 24 ay sonra onay verdi.

Haber Merkezi

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin metrosu projesi için gereken dış kredinin bir kısmına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca onay verildiğini duyurdu.

Seçer, kredi talebine onay veren Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür ederek “Daha önce başlattığımız metro inşaatımızı süratle sürdüreceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mersin metrosu projesi için gereken dış kredinin bir kısmına 24 ay sonra onay verdi.

İBB'nin de kredisi onaylanmıştı

Şimşek, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ulaşım yatırımları için beklediği dış kredilere onay vermişti.

Söz konusu onay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şimşek'e gerçekleştirdiği ziyaretten iki gün sonra verilirken, İmamoğlu onayın ardından Şimşek'e teşekkür etmişti.

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Mehmet Şimşek İBB’nin dış kredi talebine onay verdi