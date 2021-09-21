Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Türkiye genelinde 300 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirildiğini belirten Pakdemirli, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan Bitlis'ten, geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla artış var" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli,"Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.