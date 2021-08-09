Bakan Pakdemirli: 3 orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, '270 orman yangınıyla uğraştık,üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor' dedi.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

 Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor.
  • Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor.
  • Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabilir.
  • Yunanistan'ın yangın için bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz.
  • 9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı.

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