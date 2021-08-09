Bakan Pakdemirli: 3 orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor.
- Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor.
- Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabilir.
- Yunanistan'ın yangın için bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz.
- 9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı.