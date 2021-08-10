Bakan Pakdemirli: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Muğla'da Köyceğiz ve Aydın'da Bozdoğan yangınları sürüyor
Pakdemirli, son duruma ilişkin Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda basın toplantısı düzenledi. Pakdemirli, arıcılarla ilgili "Yangınlardan etkilenen arıcılara kovan desteğini yüzde yüz arttırarak ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:
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"Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz"
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(Milas yangını açıklaması) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız."
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Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır."
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Maalesef fazla bilgi kirliliği mevcut. 'Çam balı bitti, arılar öldü' gibi şeyler söyleniyor. Arıcılarımızın çoğu yaylada olduğu için aslında hasar çok az. Ama geriye nasıl döneceğiz ormanlık alanımız azaldığı için buradaki popülasyonu nasıl sağlıklı bir şekilde sürdüreceğiz gibi sorular var. Arıcılarımız endişe etmesin. Yangınlardan etkilenen arıcılara kovan desteğini yüzde yüz arttırarak ödeyeceğiz. Çam balı üreticilerimize de 30/ kg bal üretim desteği vereceğiz."