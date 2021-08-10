Bakan Pakdemirli: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Muğla'da Köyceğiz ve Aydın'da Bozdoğan yangınları sürüyor

Pakdemirli, son duruma ilişkin Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda basın toplantısı düzenledi. Pakdemirli, arıcılarla ilgili "Yangınlardan etkilenen arıcılara kovan desteğini yüzde yüz arttırarak ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle: