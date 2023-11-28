Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması: 'Kimsenin mülkiyet hakkına zeval gelmez'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanunun kapsamındaki rezerv yapı alanı ilan etme yetkisi hakkında açıklamada bulundu.

Özhaseki rezerv alan tartışması hakkında, "Bakanlık millete hizmet etmek için kurulur. Bakanlık milletin evlerine el koyup ne yapacak? Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zeval gelmez" dedi.

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Bir deprem değil iki depremi yaşadık. İkisinin uzunluğu 3 dakika kadar sürdü. O zaman hasar daha da ağır oldu. 680 bin kadar konut, 170 bin kadar da iş yeri ağır hasarlı, yıkılmayı bekliyor. Devlet olarak biz bu zararları tazmin etmek zorundayız. Depremlerden 14 milyon insan etkilendi. 18 tane ilde hasar var.

850 bin konut ve iş yeri dediğiniz zaman Anadolu'da orta ölçekli 5 tane şehir demektir. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek en büyük belaydı bu. Bütün millet ayaklandı, herkes yardım etti."

'Yoksullar kentin daha çeperine doğru itilecek'

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun değişikliği Kasım ayının başında Meclis'te kabul edilmişti.

6306 sayılı kanun 2012 yılında, Van depreminden sonra yürürlüğe girdi, bu tarihten sonra pek çok değişikliğe uğradı. Kanun mevcut haliyle dahi Anayasaya aykırı pek çok düzenleme içermekteydi. Kanunun kapsamı ''afet riski altındaki alanlar'' olarak tarif edilirken, yalnızca deprem riski bulunan bölgelere değil, ranta açılması planlanan alanlara da uygulandı.

Kanunun yeni halinin bu zamana kadar süren hukuksuzlukları derinleştireceğini ve yasalaştırılacağını belirten Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, soL'a yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde daha çok mağduriyet yaşanabileceğine işaret etmişti.

Yeni yasayla ranta dayalı kentsel dönüşümün herkesi mağdur edebileceğine, bugüne dek belirli mahallelerde öne çıkan hukuksuz uygulamalarin kentin geneline de yayılabileceğine dikkat çeken Köymen, "Bir avuç varsılın yanında geri kalan tüm yoksullar kentin daha çeperine doğru itilecek'' demişti.