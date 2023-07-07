Bakan Özhaseki: Kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin lira hibe verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da Yerinde Dönüşüm Modeli Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül-ekim ayında depremzedelere teslim edileceğini belirtirken bir yıl içerisinde ise 313 bin konutun bitmesinin planlandığını dile getirdi. Bakanın açıklamasına göre, "Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin lira, iş yerleri için 250 bin lira hibe verilecek. Ayrıca kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin lira, iş yeri için 250 bin ile 500 bin lira arasında faizsiz kredi" kullanabilecek.

Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

"İnşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdik. Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz. Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek.

Dükkanlarda hibenin dışında 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan hibe vereceğiz bir taraftan hibe vereceğiz. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak, faiz sıfır olacak. Böyle olunca bu kredinin işe yarayacağını söyleyeceğiz. Paraları hak ediş karşılığında vereceğiz. Anadolu'da evleri tüzel kişilik üzerine yaptıranların ev ve dükkanları yıkılmış insanlar oluyor. Kentsel dönüşümden bunları karşılayıp konutları yıkılanları hak sahibi yapacağız.

Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konut için 500 bin lira kredi verilecek. Brüt inşaat alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin lira kredi verilecek. Brüt inşaat alanı 50 metrekare olan işyerleri için kredi tutarı 250 bin lira.

15 Temmuz itibarıyla ofislerde müracaatları almaya başlayacağız, vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz."